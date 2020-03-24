В течение января-февраля 2020 года из Украины экспортировали медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия распространению коронавируса на 15,2 миллиона долларов — почти столько же, как за 4 последних месяца 2019 года (17 миллионов).

Об этом сообщает неправительственная организация StateWatch со ссылкой на данные таможни.

Отмечается, что экспорт медицинских хирургических масок в феврале вырос до 394 тонн на сумму 9,15 миллиона долларов, по сравнению с 246 тоннами на сумму 3,83 миллиона долларов месяцем ранее.

«Такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок — с 3,8 миллиона долларов за 246,3 тонн в январе до 9,1 миллиона гривен за 394 тонны в феврале», — объяснил глава организации Глеб Каневский.

Также в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

защитные очки — 1,8 тонн на сумму 54,9 тысячи долларов;

респираторы — 2,2 тонны на сумму 154,5 тысячи;

медицинские одноразовые халаты — 1,5 тонны на сумму 48,1 тысячи;

медицинские халаты — 71,6 тонны на 959,3 тысячи.

Помимо приведенных товаров в феврале из Украины также экспортировали:

нитриловые перчатки — 389 тысяч пар;

медицинские перчатки — 216 тысяч пар;

лабораторные костюмы — 30,2 тонны;

антисептик — 46,3 тонны.

По данным Таможни, всего за сентябрь 2019 — февраль 2020 года из Украины легально экспортировали медицинских товаров для противодействия распространению коронавируса на 34,2 миллиона долларов.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что город получил от Министрества здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, 1200 наборов ПЦР-анализа и вскоре получит ещё тесты.

Депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.

Также сруктурные подразделения исполнительных органов Николаевского городского совета передают в пользованием медиков свой автопарк.