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Ирландский лоукостер Ryanair хочет обжаловать в суде решение немецкого правительства о выделении финансовой помощи авиакомпании Lufthansa. В компании называют такую помощь «неправомерной».
Об этом пишет DW.
По мнению руководства Ryanair, это позволит Lufthansa устанавливать низкие цены, которые не будут соответствовать рынку, что «значительно нарушит честную конкуренцию».
— Ryanair подаст жалобу на последний пример неправомерной государственной помощи компании Lufthansa, — заявил генеральный директор ирландской бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири, добавив, что Ryanair или британский лоукост-перевозчик Easyjet в таких обстоятельствах окажутся в затруднительном положении.
Отмечается, что эту сделку еще должны одобрить Европейская Комиссия, наблюдательный совет и общее собрание акционеров Lufthansa. В ЕС должны проверить, не приведет ли предоставление государственной помощи к искажению конкуренции в Европе.
Напомним, Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить летом половину маршрутов из Украины. Также компания планирует осенью перезапустить 17 направлений.
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Ирландский лоукостер Ryanair хочет обжаловать в суде решение немецкого правительства о выделении финансовой помощи авиакомпании Lufthansa. В компании называют такую помощь «неправомерной».
Об этом пишет DW.
По мнению руководства Ryanair, это позволит Lufthansa устанавливать низкие цены, которые не будут соответствовать рынку, что «значительно нарушит честную конкуренцию».
— Ryanair подаст жалобу на последний пример неправомерной государственной помощи компании Lufthansa, — заявил генеральный директор ирландской бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири, добавив, что Ryanair или британский лоукост-перевозчик Easyjet в таких обстоятельствах окажутся в затруднительном положении.
Отмечается, что эту сделку еще должны одобрить Европейская Комиссия, наблюдательный совет и общее собрание акционеров Lufthansa. В ЕС должны проверить, не приведет ли предоставление государственной помощи к искажению конкуренции в Европе.
Напомним, Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить летом половину маршрутов из Украины. Также компания планирует осенью перезапустить 17 направлений.