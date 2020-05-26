Ирландский лоукостер Ryanair хочет обжаловать в суде решение немецкого правительства о выделении финансовой помощи авиакомпании Lufthansa. В компании называют такую помощь «неправомерной».

Об этом пишет DW.

По мнению руководства Ryanair, это позволит Lufthansa устанавливать низкие цены, которые не будут соответствовать рынку, что «значительно нарушит честную конкуренцию».

— Ryanair подаст жалобу на последний пример неправомерной государственной помощи компании Lufthansa, — заявил генеральный директор ирландской бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири, добавив, что Ryanair или британский лоукост-перевозчик Easyjet в таких обстоятельствах окажутся в затруднительном положении.

Отмечается, что эту сделку еще должны одобрить Европейская Комиссия, наблюдательный совет и общее собрание акционеров Lufthansa. В ЕС должны проверить, не приведет ли предоставление государственной помощи к искажению конкуренции в Европе.

Напомним, Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить летом половину маршрутов из Украины. Также компания планирует осенью перезапустить 17 направлений.