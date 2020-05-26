Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить летом половину маршрутов из Украины. Также компания планирует осенью перезапустить 17 направлений.

Об этом сообщает Avianews.

Так, лоукостер возобновит только 24 из 47 украинских маршрутов, еще шесть направлений полностью изъяты из продажи.

Из Киева летом планируется осуществлять полеты по 15 маршрутам из 25, из Львова — по 3 из 7, из Одессы — по 4 из 7, из Харькова - по 1 из 5 и из Херсона - по 1 из 3.

Также компания изъяла из продажи билеты по шести маршрутам: по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.

Отмечается, что почти все полеты будут осуществляться два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться по маршрутам из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова — в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю — из Киева в Штутгарт.

Напомним, что немецкий авиаперевозчик Lufthansa возобновляет перелеты по 80 направлениям, включая туристические, с лета.