Треть малых предпринимателей в Украине на карантине потеряли больше половины дохода.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией 15-21 мая среди 111 представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine, передаёт Левый берег.

Около 33% респондентов сообщили о потере 50-75% доходов, еще 44% потеряли до половины дохода. Около 7% предприятий вообще рассматривают вариант закрытия, и только у 14% респондентов не произошло изменений в работе или их доход даже вырос.

— Запас прочности малых предпринимателей, к сожалению, оказался довольно ограниченным. Экономические последствия пандемии ударили прежде всего по финансовым результатам компаний, которые намного хуже, чем у крупного бизнеса. Также у малого бизнеса гораздо меньше возможностей для удержания сотрудников и оплаты труда на докарантинном уровне, – прокомментировала результаты опроса менеджер проекта Unlimit Ukraine Елена Эро.

19% респондентов заявили, что им потребуется около шести месяцев, чтобы вернуться на докарантинные темпы развития, 38% - один год, 25% - два и больше лет.