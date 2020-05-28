Руководство Google выплатит по $1000 сотрудникам, которые останутся работать дома из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор Google Сундара Пичаи, передаёт Левый берег.

— Мы до сих пор надеемся, что большинство сотрудников Google будут работать преимущественно из дома, то до конца этого года мы дадим каждому работнику надбавку в размере $1000 или эквивалентную стоимость в вашей стране, чтобы вы могли потратить их на необходимое оборудование и офисную мебель, - заявил Сундара Пичаи.