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Руководство Google выплатит по $1000 сотрудникам, которые останутся работать дома из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил генеральный директор Google Сундара Пичаи, передаёт Левый берег.
— Мы до сих пор надеемся, что большинство сотрудников Google будут работать преимущественно из дома, то до конца этого года мы дадим каждому работнику надбавку в размере $1000 или эквивалентную стоимость в вашей стране, чтобы вы могли потратить их на необходимое оборудование и офисную мебель, - заявил Сундара Пичаи.
Пичаи также отметил, что в июле офисы Google будут загружены на 10%, а к сентябрю заполненность помещений может подняться до 30%.
Напомним, компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.
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Руководство Google выплатит по $1000 сотрудникам, которые останутся работать дома из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил генеральный директор Google Сундара Пичаи, передаёт Левый берег.
— Мы до сих пор надеемся, что большинство сотрудников Google будут работать преимущественно из дома, то до конца этого года мы дадим каждому работнику надбавку в размере $1000 или эквивалентную стоимость в вашей стране, чтобы вы могли потратить их на необходимое оборудование и офисную мебель, - заявил Сундара Пичаи.
Пичаи также отметил, что в июле офисы Google будут загружены на 10%, а к сентябрю заполненность помещений может подняться до 30%.
Напомним, компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.