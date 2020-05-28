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Харьковский городской совет принял решение о выделении 10 тысяч гривен материальной помощи каждому медику региона, заболевшему коронавирусом.
Об этом сообщает Украинская правда.
— Речь идет об изменениях в программу «Здоровье Слобожанщины». Дополнить одним пунктом – «дополнительное стимулирование работников медицинской отрасли Харьковщины в условиях распространения коронавирусной болезни», - отметил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов.
Речь идет о том, чтобы медицинские работники, заболевшие COVID-19, смогли получить материальную помощь со стороны облсовета и ОГА в размере 10 тысяч гривен на поддержку и лечение.
Отметим, что за такое решение проголосовали 90 депутатов.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 28 мая в Николаевской области количество инфицированных коронавирусом выросло до 284 человек, из них у работников учреждений здравоохранения COVID-19 выявили у 53 человек.
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Харьковский городской совет принял решение о выделении 10 тысяч гривен материальной помощи каждому медику региона, заболевшему коронавирусом.
Об этом сообщает Украинская правда.
— Речь идет об изменениях в программу «Здоровье Слобожанщины». Дополнить одним пунктом – «дополнительное стимулирование работников медицинской отрасли Харьковщины в условиях распространения коронавирусной болезни», - отметил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов.
Речь идет о том, чтобы медицинские работники, заболевшие COVID-19, смогли получить материальную помощь со стороны облсовета и ОГА в размере 10 тысяч гривен на поддержку и лечение.
Отметим, что за такое решение проголосовали 90 депутатов.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 28 мая в Николаевской области количество инфицированных коронавирусом выросло до 284 человек, из них у работников учреждений здравоохранения COVID-19 выявили у 53 человек.