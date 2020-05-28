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По состоянию на 10 утра 28 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 284 человек, за сутки — 2 новых случая.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего в области зарегистрирован 284 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 53.
Из всех 284 подтвержденных случаев по месту жительства:
Всего выздоровели за сутки от коронавируса 3 человека, всего выздоровели - 139. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 9 утра 28 мая зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 669 летальных, 8 тысяч 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
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По состоянию на 10 утра 28 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 284 человек, за сутки — 2 новых случая.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего в области зарегистрирован 284 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 53.
Из всех 284 подтвержденных случаев по месту жительства:
Всего выздоровели за сутки от коронавируса 3 человека, всего выздоровели - 139. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 9 утра 28 мая зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 669 летальных, 8 тысяч 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.