По состоянию на 10 утра 28 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 284 человек, за сутки — 2 новых случая.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего в области зарегистрирован 284 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 53.

Из всех 284 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 51 человек;

Южноукраинск - 39 человек;

Первомайск - 11 человек;

Арбузинский район - 6 человек;

Братский район - 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

Врадиевский район - 25 человек;

Доманевский район - 60 человек;

район - 60 человек; Казанковский район - 1 человек;

Николаевский район - 1 человек;

район - 1 человек; Новоодесский район - 38 человек;

район - 38 человек; Снигиревский район - 1 человек;

Кривоозерский район - 6 человек.

Всего выздоровели за сутки от коронавируса 3 человека, всего выздоровели - 139. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.

Напомним, что в Украине состоянием на 9 утра 28 мая зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 669 летальных, 8 тысяч 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.