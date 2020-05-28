Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сократит 900 сотрудников из-за финансовых трудностей, связанных с эпидемией коронавируса. Сейчас в компании работает 2500 человек.

Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Евгения Дыхне, с введением карантина работа компании практически остановилась, а руководство МАУ сейчас пытается сократить затраты и получить доходы от разовых рейсов.

— Наша цель — сохранить компанию и ключевой персонал, в частности — летный. К огромному нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности повлекло вынужденное сокращение 900 сотрудников МАУ, — говорит президент МАУ.

Также в планах компании — снизить количество флота и удельные расходы, и при этом сохранить транзитный потенциал. Так, под сокращение попадет дальномагистральный флот, а в будущем МАУ еще подумает, нужны ли ей широкофюзеляжные самолеты.

На первых порах, после смягчения карантина, авиакомпания планирует задействовать до 14 самолетов, а в будущем — 28. До апреля 2021 года МАУ сосредоточится на внутренних и международных среднемагистральных рейсах.

Дальнемагистральные рейсы могут возобновить приблизительно с апреля 2021-го.

В целом же МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится на порядка 46% — до 1,9 миллиона. пассажиров (из которых 0,986 миллиона уже перевезено с начала 2020-го до начала карантина).

Напомним, в правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.