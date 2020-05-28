«Ryanair» рассмотрит все заявки на возврат средств за билеты на отмененные в связи с COVID-19 рейсы в течение трех-шести месяцев.

Об этом сообщил глава лоукоста Майкл О’Лири в эфире ирландской общественной телерадиокомпании RTE.

По его словам, рекордное число необработанных запросов связано с массовой отменой рейсов из-за пандемии коронавируса, а также ограничениями в работе отдела возврата. Этот отдел, по словам О’Лири, должен заработать в обычном режиме с 1 июня.

Общая стоимость билетов на отмененные рейсы Ryanair составляет 1,2 млрд евро. Авиакомпания уже обработала заявки на 400 млн евро в виде выдачи ваучеров на покупку новых билетов или путем переноса вылетов на новые даты.

При этом глава Ryanair заявил, что пассажиры также смогут рассчитывать на возврат денег за билеты, однако это займет до полугода.

Как сообщалось, «Ryanair» хочет обжаловать в суде решение немецкого правительства о выделении финансовой помощи авиакомпании «Lufthansa». В компании называют такую помощь «неправомерной».