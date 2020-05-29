Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка.
Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.
Отмечается, что сегодня была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка, который в период с 4-13 октября 2014 года фактически управлял VAB Банком.
— По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.
На сегодня Олег Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания не позднее чем через 48 часов с его участием будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
Напомним, в ноябре 2019 года Олега Бахматюка объявили в розыск. Его подозревают в причастности к хищению 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку. Вскоре после выделения средств банк был признан неплатежеспособным.
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка.
Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.
Отмечается, что сегодня была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка, который в период с 4-13 октября 2014 года фактически управлял VAB Банком.
— По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.
На сегодня Олег Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания не позднее чем через 48 часов с его участием будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
Напомним, в ноябре 2019 года Олега Бахматюка объявили в розыск. Его подозревают в причастности к хищению 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку. Вскоре после выделения средств банк был признан неплатежеспособным.