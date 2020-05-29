Роснефть в июне столкнулась с дефицитом нефти для поставок зарубежным покупателям по долгосрочным контрактам. Причина - сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Об этом сообщили Reuters четыре источника в отрасли.

По данным двух их них, Роснефть проинформировала Минэнерго РФ, что не готова к продлению сокращения производства на запланированном в мае-июне уровне, поскольку уже испытывает недостаток нефти для выполнения необходимых поставок на внутренний рынок и экспорт.

— Они (Роснефть) пытаются наскрести нефть на экспорт и не оставить пустыми заводы. У них же обязательства по топливу. В мае на НПЗ были ремонты, карантин, а в июне загрузка нужна. На всех не хватает, - рассказал один из трейдеров на рынке нефти РФ.

Источники сообщили, что Роснефти в июне пришлось резко сократить поставки нефти в адрес крупнейших покупателей ее морских грузов - торговых компаний Glencore и Trafigura - из-за недостатка ресурсов.

Роснефть реализует почти весь объем нефти по долгосрочным контрактам, что не позволяет компании легко сократить экспорт.

В результате Glencore получит лишь два груза нефти Urals объемом по 100 000 тонн каждый с перевалкой в июне (восемь в апреле до сокращения добычи), а Trafigura - один (10 в апреле).

Роснефть сократила добычу примерно на 17% за 26 дней мая по сравнению с уровнем апреля, сообщил источник, знакомый с данными суточной добычи.

— Для Роснефти это мучение: им нужно и заводы снабжать, и выполнять обязательства по контрактам. А нефти нет, - рассказал еще один источник.

Напомним, что средняя номинальная зарплата в Украине за апрель 2020 года уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом, что почти на тысячу гривен меньше.