Украина получит второй транш макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро для поддержки экономики.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, на своей странице в Twitter.

— Благодарен ЕС и Урсуле фон дер Ляен за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом € 500 миллионов, о чем говорили на прошлой неделе, — написал он.

Глава государства уточнил, что «поддержка от европейских друзей» нужна «для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19».

Когда именно будет транша он не уточнил, в то же время в января 2020 года тогда еще премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что эти средства Украина получит в первом квартале этого года.

Напомним, совет ЕС одобрил предложение Европейской Комиссии выделить Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.