Французский автомобильный гигант Renault сокращает 15 тысяч рабочих мест, включая 4,6 тысячи во Франции.

Об этом заявила генеральный директор компании Клотид Дельбо, представляя план оптимизации на 2 миллиардов евро расходов в условиях пандемии коронавируса, сообщает корреспондент Укринформа.

«В сложных условиях неопределенности этот проект является жизненно важным для обеспечения уверенных показателей», — заявила топ-менеджер Renault.

Представленный 29 мая план оптимизации деятельности компании на ближайшие три года предусматривает сокращение расходов на 2 млрд евро.

Среди определенных мероприятий — сокращение 15 тысяч работников на производствах Renault во многих странах мира, в частности, 4,6 тысячи во Франции.

Во Франции из-за пандемии коронавируса в апреле объем продаж автомобилей сократился на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для поощрения граждан и юридических лиц покупать более толерантные для окружающей среды авто правительство будет предоставлять экологическую компенсацию (субсидию) в размере 7 тысяч евро для отдельных граждан (физических лиц) и 5 тысяч евро компаниям или при коллективном приобретении электромобиля. Кроме 2 тысяч евро будут выплачиваться при покупке так называемого гибридного авто, где применяются, как аккумуляторные батареи, так и двигатель внутреннего сгорания.

Эти правила начнут действовать с 1 июня. Но под такие льготы будут подпадать только 200 тысяч автомобилей.

В целом программа правительства по поддержке автомобильной отрасли страны предусматривает 8 миллиардов евро помощи.

Напомним, в авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сообщили, что из-за существенного снижения объемов деятельности в связи с карантинными ограничениями сократили 900 сотрудников.