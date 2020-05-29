Владельцы баз отдыха и отелей в Коблево обратились к руководству области и громады с просьбой снизить процент туристического сбора.

Об этом говорится в обращении Ассоциации туристического и оздоровительного бизнеса «Возрождение», передает Koblevo-info.

Владельцы турбизнеса направили документ главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику и руководителю Коблевской громады Владимиру Паничу.

Отмечается, что сейчас турсбор составляет 0,3%, который равен 14 гривнам 17 копейкам. В связи со сложной экономической ситуацией, вызванной карантинными ограничениями в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, предприниматели попросили снизить туристический сбор до 0,1% — так, как это уже сделали уже почти все курортные зоны Украины.

«Стоит отметить, что многие популярные мировые курорты вообще отменить туристический сбор на 2020 год», — подчеркнули представители бизнеса.

Предприниматели попросили ввести дифференцированные ставки туристического сбора на 2020 год:

для объектов размещения эконом-сегмента (стоимость места для одного человека меньше 200 гривен в сутки) — принять ставку 0%;

для объектов размещения, у которых стоимость места для одного человека составляет от 200 до 500 гривен в сутки — 0,1%

для объектов размещения премиум-сегмента (от 500 гривен в сутки за человека) — 0,3%.

Ранее сообщалось, в зонах отдыха на Черноморском побережье предприниматели должны разработать правила проживания в отелях и на базах, а также алгоритм действий при обнаружении случаев коронавируса.