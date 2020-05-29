Владельцы баз отдыха и отелей в Коблево обратились к руководству области и громады с просьбой снизить процент туристического сбора.
Об этом говорится в обращении Ассоциации туристического и оздоровительного бизнеса «Возрождение», передает Koblevo-info.
Владельцы турбизнеса направили документ главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику и руководителю Коблевской громады Владимиру Паничу.
Отмечается, что сейчас турсбор составляет 0,3%, который равен 14 гривнам 17 копейкам. В связи со сложной экономической ситуацией, вызванной карантинными ограничениями в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, предприниматели попросили снизить туристический сбор до 0,1% — так, как это уже сделали уже почти все курортные зоны Украины.
«Стоит отметить, что многие популярные мировые курорты вообще отменить туристический сбор на 2020 год», — подчеркнули представители бизнеса.
Предприниматели попросили ввести дифференцированные ставки туристического сбора на 2020 год:
Ранее сообщалось, в зонах отдыха на Черноморском побережье предприниматели должны разработать правила проживания в отелях и на базах, а также алгоритм действий при обнаружении случаев коронавируса.
Напомним, в этом году официальное открытие курортного сезона в зоне отдыха Коблево на Николаевщине состоится 10 июня.
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Владельцы баз отдыха и отелей в Коблево обратились к руководству области и громады с просьбой снизить процент туристического сбора.
Об этом говорится в обращении Ассоциации туристического и оздоровительного бизнеса «Возрождение», передает Koblevo-info.
Владельцы турбизнеса направили документ главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику и руководителю Коблевской громады Владимиру Паничу.
Отмечается, что сейчас турсбор составляет 0,3%, который равен 14 гривнам 17 копейкам. В связи со сложной экономической ситуацией, вызванной карантинными ограничениями в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, предприниматели попросили снизить туристический сбор до 0,1% — так, как это уже сделали уже почти все курортные зоны Украины.
«Стоит отметить, что многие популярные мировые курорты вообще отменить туристический сбор на 2020 год», — подчеркнули представители бизнеса.
Предприниматели попросили ввести дифференцированные ставки туристического сбора на 2020 год:
Ранее сообщалось, в зонах отдыха на Черноморском побережье предприниматели должны разработать правила проживания в отелях и на базах, а также алгоритм действий при обнаружении случаев коронавируса.
Напомним, в этом году официальное открытие курортного сезона в зоне отдыха Коблево на Николаевщине состоится 10 июня.