Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 23 по 30 мая увеличились на 1,6% - до 17,92 миллиарда кубометров.

Об этом сообщаеи государственная компания «Укртрансгаз», передаёт УНИАН.

По состоянию на 30 мая запасы газа в ПХГ на 56% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (11,5 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены почти на 58%.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.

Напомним, что «Нафтогаз» в пятницу, 22 мая, опубликовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов, которые вступят в силу с 1 июня текущего года.