Администрация Центрального района Николаевского городского совета потратит больше 2,1 миллионов гривен на уборку дорог и тротуаров вручную до конца года.

Об этом свидетельствует данные системы публичных закупок ProZorro.

Администрация 8 апреля объявила торги на уборку дорог и тротуаров вручную с вывозом мусора в районе с ожидаемой стоимостью 2 миллиона 384 тысячи 712 гривен. 29 мая был подписан договор на выполнение этих работ с коммунальным предприятием «Эксплуатационное линейное управление автодорог» на сумму 2, 36 миллиона, а позднее был заключен дополнительный договор с этой же фирмой, который уменьшал объёмы закупки и его цена составила 2 миллиона 184 тысячи 771 гривну.

Подрядчик должен будет провести уборку случайного мусора на площади 3 35 900 м2, подметать территорию на площади 3 330 474 м2, очистить от мусора 20 тысяч урн, очистить от грязи 100 тысяч м2 и очистить 50 тысяч м2 тротуаров механизированным способом.

Срок выполнения работ до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратит 840 тысяч на ликвидацию амброзии химическим способом в городе на протяжении 3 месяцев.