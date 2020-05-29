Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратит 840 тысяч на ликвидацию амброзии химическим способом в городе на протяжении 3 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Департамент 28 мая заключил договор на ликвидацию карантинных растений (амброзии полинолистной) химическим методом за 840 тысяч гривен с предприятием «Арника-ЮГ». Работы должны проводиться до 1 сентября 2020 года.

Отмечается, что подрядчик должен провести работы по предотвращению интродукции и распространения амброзии, которая угрожает естественным экосистемам на площади 300 тысяч м2.

Ожидаемая стоимость работ составляла 1 миллион гривен. Всего участие в торгах приняло участие 5 компаний: «ЭСКО-Инжиринг» с предложением 480 тысяч гривен, «Дорспецсервис» — 684,4 тысячи гривен, фирма «Барвасам Украина» выставила финальное предложение в 839 тысяч и «Арника-ЮГ» в итоге предложила 840 тысяч гривен.

Победившее предприятие «Арника-ЮГ» было основано 25 марта 2015 года в Николаеве, в Центральном районе, на улице Спасская 70. Уставной капитал компании 1,5 тысяч гривен. У фирмы основным видом деятельности указывается деятельность по уборке.\

Напомним, что Управление образования Николаевского городского совета потратит 3,5 миллиона гривен на услуги по установке систем видеонаблюдения в 47 школах и детсадах.