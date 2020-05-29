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Управление образования Николаевского городского совета потратит 3,5 миллиона гривен на услуги по установке систем видеонаблюдения в 47 школах и детсадах.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Управление 17 апреля 2020 года объявило торги на установку систем видеонаблюдения в 47 школах, детских садиках и еще в четырех учебных учреждениях Николаева за 3 миллиона 575 тысяч гривен. Установка должны быть проведена до 20 декабря 2020 года.
27 мая Управление заключило договор с предприятием «Фалькон-М» на сумму 3 миллиона 545 тысяч.
Камеры хотят установить в 24 школах, 19 детсадах, а также в Клубе юных моряков, городской станции юных техников, Доме творчества детей Ингульского района и в Специальном учебно-воспитательном комплексе для детей с пониженным зрением.
Отмечается, что видеокамеры должны выполнять функцию мониторинга большой площади, детектирование для выявления людей в кадре, возможность определять характерные приметы людей, достаточное качество для определения незнакомых людей и прочее.
Напомним, что детские сады Николаева обеспечены всем необходимым для того, чтобы начать работать с 1 июня.
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Управление образования Николаевского городского совета потратит 3,5 миллиона гривен на услуги по установке систем видеонаблюдения в 47 школах и детсадах.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Управление 17 апреля 2020 года объявило торги на установку систем видеонаблюдения в 47 школах, детских садиках и еще в четырех учебных учреждениях Николаева за 3 миллиона 575 тысяч гривен. Установка должны быть проведена до 20 декабря 2020 года.
27 мая Управление заключило договор с предприятием «Фалькон-М» на сумму 3 миллиона 545 тысяч.
Камеры хотят установить в 24 школах, 19 детсадах, а также в Клубе юных моряков, городской станции юных техников, Доме творчества детей Ингульского района и в Специальном учебно-воспитательном комплексе для детей с пониженным зрением.
Отмечается, что видеокамеры должны выполнять функцию мониторинга большой площади, детектирование для выявления людей в кадре, возможность определять характерные приметы людей, достаточное качество для определения незнакомых людей и прочее.
Напомним, что детские сады Николаева обеспечены всем необходимым для того, чтобы начать работать с 1 июня.