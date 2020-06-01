Транзит российского газа по украинской территории за январь-май 2020 года достиг 20 миллиардов кубометров - это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ООО «Оператор ГТС Украины».
— Сегодня общий объем протранспортированного газа по украинской ГТС, в соответствии с новым транзитным соглашением с «Газпромом», достиг 20 миллиардов кубометров. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (36,9 млрд кубометров), - говорится в сообщении.
В январе-мае 2020 года средний суточный режим транзита составил 132 миллиона кубометров газа. Как отметили в ОГТСУ, суточный транзит вырос в марте и зафиксировался на уровне 150-155 миллионов кубометров в сутки.
— При сохранении такого темпа годовой объем транзита может достичь 52-55 миллиардов кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины, - подчеркнули в ОГТСУ.
Вместе с тем, напомнили в компании, с начала года ОАО «Газпром» полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из РФ (65 миллиардов кубометров в 2020 году).
— Со своей стороны ОГТСУ исполняет суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны, - добавили в компании.
Напомним, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 23 по 30 мая увеличились на 1,6% - до 17,92 миллиарда кубометров.
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Транзит российского газа по украинской территории за январь-май 2020 года достиг 20 миллиардов кубометров - это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ООО «Оператор ГТС Украины».
— Сегодня общий объем протранспортированного газа по украинской ГТС, в соответствии с новым транзитным соглашением с «Газпромом», достиг 20 миллиардов кубометров. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (36,9 млрд кубометров), - говорится в сообщении.
В январе-мае 2020 года средний суточный режим транзита составил 132 миллиона кубометров газа. Как отметили в ОГТСУ, суточный транзит вырос в марте и зафиксировался на уровне 150-155 миллионов кубометров в сутки.
— При сохранении такого темпа годовой объем транзита может достичь 52-55 миллиардов кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины, - подчеркнули в ОГТСУ.
Вместе с тем, напомнили в компании, с начала года ОАО «Газпром» полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из РФ (65 миллиардов кубометров в 2020 году).
— Со своей стороны ОГТСУ исполняет суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны, - добавили в компании.
Напомним, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 23 по 30 мая увеличились на 1,6% - до 17,92 миллиарда кубометров.