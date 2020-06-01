Транзит российского газа по украинской территории за январь-май 2020 года достиг 20 миллиардов кубометров - это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ООО «Оператор ГТС Украины».