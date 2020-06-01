Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета Федор Барна за 2019 год задекларировал 460 тысяч гривен заработной платы, что в два раза выше чем у коллеги из Херсона.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В декларации указано, что Федор Барна за 2019 год заработал 460 тысяч 313 гривен. В то же время, за тот же период времени директор КП «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук заработал 189 тысяч 434 гривны.

Федор Барна арендует три земельных участка в селе Гурьевка Новоодесского района площадью в 2 тысячи 966 метров квадратных, в 7 тысяч 43 метра квадратных и 91 тысячу 473 метра квадратных. Помимо этого Федор Барна владеет домом в селе Гурьевка площадью 150.4 метра квадратных метра.

Директор аэропорта задекларировал автомобиль Porsche Cayenne 2014 года за 668 тысяч 200 гривен.

Федор Барна также задекларировал 1 миллион 653 тысяч гривен, 179 тысяч долларов. В то же время его жена владеет 650 тысячами гривен, 26 тысячами долларов. Отец Федора Барны одолжил его супруге в прошло году 62 тысячи долларов.