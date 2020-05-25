Директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отказался предоставлять информацию о своей заработной плате в 2019 и 2020 годах.

Об этом свидетельствует ответ Федора Барны на информационный запрос корреспондента НикВести.

19 мая издание направило в адрес «Николаевского международного аэропорта» запрос, где журналисты просили предоставить информацию о заработной плате, фактически полученной директором коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета Федором Барной за период с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года, а также с 1 января 2020 по 18 мая 2020 в разрезе каждого месяца отдельно, отметив отдельно размер оклада, а также премий, надбавок, материальной помощи и других начислений, полученные вышеуказанными должностными лицами за указанный период, а также предоставить данные о количестве отработанных дней, командировок и отпусков.

Ответ Федора Барны

Федор Барна в своем ответе заявил, что запрашиваемая информация не подпадает под действие закона о доступе на публичную информацию, и также отметил, что журналисты не указали в запросе, зачем им информация о его зарплате.

— Коммунальное предприятие внимательно изучило Ваш запрос и вынужденно отказать в связи с отсутствием законодательного обязательства предоставить данную информацию. Субъекты хозяйствования, которые занимают доминирующую позицию на рынке, или наделенные специальными, или исключительными правами, или являются естественными монополиями относительно информации относительно условий поставок товаров, услуг и цен на них. Ваш запрос содержит требование предоставить информацию, которая не относится к условиям поставки товаров, услуг и цен на услуги по статутной деятельности предприятия. Отметим, что в силу положений статьи 5 Закона Украины «Об информации» Вами не указывается каким образом запрашиваемая информация является необходимой для реализации Ваших прав свобод и законных интересов. И в этом случае никаких прав и законных Ваших интересов предприятие не нарушает, — говорится в ответе.

В свою очередь, в комментарии корреспонденту НикВести юрист Института массовой информации Али Сафаров проанализировав ответ Федора Барны отметил, что «Николаевский международный аэропорт» являясь распорядителем бюджетных средств также является распорядителем публичной информации и обязан предоставлять запрашиваемую информацию об их расходовании.

— Закон Украины «О доступе к публичной информации» в части 5, статьи 6 определяет, что не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами, владении, пользовании или распоряжении государственным, коммунальным имуществом, в том числе к копиям соответствующих документов, условия получения этих средств или имущества, фамилии, имена, отчества физических лиц и наименования юридических лиц, получивших эти средства или имущество. «Николаевский международный аэропорт», как об этом указано даже в тексте ответа, является коммунальным предприятием, а следовательно распоряжается коммунальными средствами и имуществом. Таким образом данное коммунальное предприятие является распорядителем публичной информации не только об условиях поставки товаров, а именно по распоряжению бюджетными деньгами и коммунальным имуществом, — заявил Али Сафаров.

Помимо этого, юрист отметил, что отказ Федора Барны предоставлять информацию о своей заработной платы является неправомерными и является административным правонарушением.

— Также стоит добавить, что отказ в доступе к публичной информации должен соответствовать требованиям, изложенным в статье 22 Закона Украины «О доступе к публичной информации» - но в данном случае письмо со стороны руководства коммунального предприятия не соответствует этим требованиям. Дополнительно стоит отметить, что часть вторая статьи 19 Закона Украины «О доступе к публичной информации» определяет, что запрашивающий имеет право обратиться к распорядителю информации с запросом на информацию независимо от того, касается эта информация его лично или нет, без объяснения причины подачи запроса. Таким образом, исходя из вышеприведенного, в данном случае признаки неправомерного отказа в удовлетворении запроса на доступ к публичной информации. Напомню, что непредоставление, несвоевременное предоставление или неправомерный отказ в удовлетворении запроса на доступ к публичной информации является административным правонарушением, предусмотренным статьей 212-3 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях», — резюмировал Али Сафаров.

Отметим, что согласно части 1 статьи 1 закона «О доступе к публичной информации», публичная информация — это отображенная и здокументированная любым способом и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или такая, которая находится в распоряжении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации. Постановлением Пленума высшего административного суда Украины №10 от 29 сентября 2016 года «О практике применения административными судами законодательства о доступе к публичной информации» указано, что коммунальные предприятия являются распорядителями публичной информации. Также указывается, что не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении коммунальным имуществом, использованию денег, выплате зарплаты работникам, кроме случаев, когда обнародование такой информации может причинить вред интересам национальной безопасности.

Напомним, ранее Федор Барна также отказывался отвечать на аналогичный запрос николаевского журналиста Юрия Ягольника.

Ранее также сообщалось, что суд оштрафовал главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко за игнорирование представителя Омбудсмана.