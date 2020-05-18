Федор Барна

Директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отказался предоставлять информацию о своей зарплате в 2019 году.

Об этом в своем блоге на НикВести написал николаевский журналист Юрий Ягольник.

Юрий Ягольник рассказал, что еще в декабре прошлого года он направил на имя директора КП информационный запрос с просьбой предоставить информацию о начисленной и фактически полученной на руки Федором Барной зарплате за период с 1 января по 20 декабря 2019 года: указав размер оклада, а также надбавки, премии, материальную помощь и другие доплаты.

В нарушение сроков предоставления ответа, 9 января 2020 года гендиректор аэропорту Федор Барна дал ответ на запрос, заявив, что информация о его зарплате не является публичной, так как коммунальное предприятие — не распорядитель бюджетных средств.

Отметим, что согласно части 1 статьи 1 закона «О доступе к публичной информации», публичная информация — это отображенная и здокументированная любым способом и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или такая, которая находится в распоряжении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации. Постановлением Пленума высшего административного суда Украины №10 от 29 сентября 2016 года «О практике применения административными судами законодательства о доступе к публичной информации» указано, что коммунальные предприятия являются распорядителями публичной информации. Также указывается, что не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении коммунальным имуществом, использованию денег, выплате зарплаты работникам, кроме случаев, когда обнародование такой информации может причинить вред интересам национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко за игнорирование представителя Омбудсмана.