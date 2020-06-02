Консолидированная чистая прибыль Группы Нафтогаз за три месяца 2020 года составила 3,2 миллиарда гривен (за первый квартал 2019 года – 16 миллиардов гривен).
Об этом свидетельствуют финансовые результаты Нафтогаза по результатам первого квартала, передаёт Лига.
За отчетный период добыто 3,9 млрд кубов и реализовано 6,3 миллиардов кубометров природного газа; чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 0,9 миллиарда гривен; свободный денежный поток составил (16,9) миллиарда гривен с учетом 23,2 миллиарда гривен инвестиций в облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения в июне 2020 года; общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, составила 24,1 миллиарда гривен.
— Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для нас сложные условия... На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и соблюдаем дисциплину в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильно с долей обязательств на уровне 12,4%, - отметил финансовый директор Группы Нафтогаз Петер ван Дрил.
В Нафтогазе пояснили, что сокращение разведки и добычи произошло за счет падения цен на природный газ. При этом на результат транспортировки, переработки нефти и продажи нефтепродуктов положительно повлияло сокращение транспортных и других расходов.
Результат сегмента коммерция снизился из-за сокращения реализованных объемов газа и падения цен. Результат сегмента хранения природного газа улучшился за счет увеличения спроса на услуги закачки.
Как отметили в Нафтогазе, Укрнафта снизила результат из-за падения цен на природный газ и объемов продажи сырой нефти.
За три месяца 2020 года группа Нафтогаз перечислила в госбюджет 24,1 миллиарда гривен налогов, включая 10,4 миллиарда гривен налога на прибыль.
Напомним, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 23 по 30 мая увеличились на 1,6% - до 17,92 миллиарда кубометров.
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Консолидированная чистая прибыль Группы Нафтогаз за три месяца 2020 года составила 3,2 миллиарда гривен (за первый квартал 2019 года – 16 миллиардов гривен).
Об этом свидетельствуют финансовые результаты Нафтогаза по результатам первого квартала, передаёт Лига.
За отчетный период добыто 3,9 млрд кубов и реализовано 6,3 миллиардов кубометров природного газа; чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 0,9 миллиарда гривен; свободный денежный поток составил (16,9) миллиарда гривен с учетом 23,2 миллиарда гривен инвестиций в облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения в июне 2020 года; общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, составила 24,1 миллиарда гривен.
— Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для нас сложные условия... На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и соблюдаем дисциплину в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильно с долей обязательств на уровне 12,4%, - отметил финансовый директор Группы Нафтогаз Петер ван Дрил.
В Нафтогазе пояснили, что сокращение разведки и добычи произошло за счет падения цен на природный газ. При этом на результат транспортировки, переработки нефти и продажи нефтепродуктов положительно повлияло сокращение транспортных и других расходов.
Результат сегмента коммерция снизился из-за сокращения реализованных объемов газа и падения цен. Результат сегмента хранения природного газа улучшился за счет увеличения спроса на услуги закачки.
Как отметили в Нафтогазе, Укрнафта снизила результат из-за падения цен на природный газ и объемов продажи сырой нефти.
За три месяца 2020 года группа Нафтогаз перечислила в госбюджет 24,1 миллиарда гривен налогов, включая 10,4 миллиарда гривен налога на прибыль.
Напомним, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 23 по 30 мая увеличились на 1,6% - до 17,92 миллиарда кубометров.