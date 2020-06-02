На приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19 Украина потратила 2,62 миллиарда гривен, четверть этой суммы из государственного бюджета, остальные – из местных.

Об этом сообщает Министерство финансов.

К 28 мая 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 26,2 миллиарда гривен: 658 миллионов гривен из госбюджета и 1965 миллионов гривен из местных бюджетов.

Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупками на сумму более 3,4 миллиарда гривен (934 миллиона из государственного бюджета, 2484 миллиона гривен из местных бюджетов).

С 1 марта по 28 мая расходы таковы: на медикаменты и медсредства пошло 975,8 млн грн; на медицинское оборудование – 892,6 миллионов; на маски, антисептики, дезинфекторы и экспресс-тесты – 554,8 миллионов; на перевозку больных коронавирусом и медицинских работников, дезинфекцию помещений – 165 миллионов, на питание пациентов с COVID-19 и медработников – 7,5 миллионов.

К этим же расходов отнесены 27,3 миллиона гривенна капитальный ремонт объектов.

Ранее сообщалось, что Николаевская область с начала эпидемии провела «коронавирусных» закупок на 79,2 миллиона гривен. Этот показатель в 3 раза меньше, чем в Одесской (249 миллионов гривен) и Днепропетровской областях (212 миллионов гривен).