Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 3 июня, одобрил ряд документов, призванных стимулировать развитие экономики и поддержать микро, малый и средний бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в течение последней недели было проработано программу деятельности правительства.

«Вместе с комитетами Верховной Рады мы значительно усилили этот документ. Добавили к нему четкие расчеты, нормативно-правовую базу, ответственных. Это позволило нам синхронизировать свое видение по многим различным и часто дискуссионным вопросам. Однако, по моему мнению, главное — это выполнение тех вещей, которые написаны в программе. Потому что слишком часто мы видели в документах рост ВВП на 40%, а в реальной жизни фиксировали спад и промышленности и экономики в целом», — отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль также сообщил, что правительство предлагает Верховной Раде поддержать чрезвычайно важную программу «Новые деньги». Этот законопроект, по его словам, предусматривает кредитование на 5 миллиардов гривен для микро, малого и среднего бизнеса.

«Украинские предприниматели смогут получить кредиты фактически под 0%. Для этого государство гарантирует 80% тела кредита перед банком. Кроме этого, важно вернуться к программе «5-7-9», которая сегодня практически стала программой «0%» и дает возможность малому и микро бизнеса рефинансировать свои существующие кредиты (уже в 9 банках подписаны соглашения) под 0% с отсрочкой тела кредита на один год. Это тоже очень важное послабление для малого бизнеса. Мы будем отмечать дальше, поскольку не все об этом слышали. Программа «5-7-9» трансформировалась в программу «0%» под существующие кредиты микро и малого бизнеса», — отметил Денис Шмыгаль.

Также он сообщил, что правительство намерено ликвидировать барьеры.

«Мы будем убирать «нереальные» условия по вопросу залога, по вопросу cash-flow, прибыли и целей использования средств. Меньше контроля и больше свободы для украинского бизнеса», — добавил он.

Напомним, в Николаевской облгосадминистрации рассказали о том, как планируют помогать бизнесу в условиях экономического кризиса, связанного с карантинными ограничениями. Предпринимателям предлагают участвовать в госкредитовании и смотреть видеоролики на YouTube о выходе из кризиса.

Отметим, что в феврале введена государственная кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9%».