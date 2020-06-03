Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.
Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.
На заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.
Ожидается, что сразу же после положительного решения Украине будет перечислен первый транш в размере около 1,9 миллиарда долларов, который поступит в государственный бюджет.
Ранее глава МВФ заверила, что в ближайшее время Совет директоров утвердит первый транш согласованной программы stand-by для Украины.
|
Преодолеем коронавирус! Поможем людям сообща!Анатолий Дюмин
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.
Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.
На заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.
Ожидается, что сразу же после положительного решения Украине будет перечислен первый транш в размере около 1,9 миллиарда долларов, который поступит в государственный бюджет.
Ранее глава МВФ заверила, что в ближайшее время Совет директоров утвердит первый транш согласованной программы stand-by для Украины.