Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.

На заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

Ожидается, что сразу же после положительного решения Украине будет перечислен первый транш в размере около 1,9 миллиарда долларов, который поступит в государственный бюджет.

Ранее глава МВФ заверила, что в ближайшее время Совет директоров утвердит первый транш согласованной программы stand-by для Украины.