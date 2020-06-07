Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие страны-производители нефти, не входящие в состав организации, на совместном заседании в субботу, 6 июня, единогласно договорились продлить действие принятого ранее соглашения по резкому сокращению добычи нефти до конца июля.

Об этом сообщает УНН.

Страны «ОПЕК+» будут придерживаться своих пониженных целевых показателей добычи еще один месяц. Отмечается, что те страны, которые не смогли выполнить свои обязательства по сокращению добычи в мае и июне, соглашаются компенсировать добычу за счет меньшего добычи в последующие месяцы.

В совместном заявлении отмечается, что, несмотря на предыдущие признаки восстановления мировой экономики и нефтяного рынка, совместные мероприятия по уменьшению добычи нефти должны продолжаться ради сохранения равновесия на рынке.

Ранее страны так называемой группы ОПЕК+ договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти 12 апреля. Цель - не допустить дальнейшего падения мировых цен на нефть. В соответствии с соглашением, в мае-июне 2020 года нефтедобыча стран должно сократиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Согласно договоренностям, добыча нефти по сравнению с объемами по состоянию на начало мая 2020 году будет оставаться сокращенной еще почти два года.

В так называемую группу ОПЕК+ входят два ярых конкурента на мировом рынке нефти - Россия и Саудовская Аравия. Споры по объемам добычи нефти между ними на фоне коронавирусного кризиса привели к падению цены на нефть до самого низкого уровня за почти 20 лет. По состоянию на начало июня цена на нефть марки Brent колеблется на уровне около 40 долларов за баррель.

Напомним, что Роснефть в июне столкнулась с дефицитом нефти для поставок зарубежным покупателям по долгосрочным контрактам. Причина - сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+.