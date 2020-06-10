Директор коммунального предприятия Николаевского городского совета «Николаевпастранс» Алексей Ушаков рассказал, какие программы развития автобусного коммунального транспорта планируется реализовать в городе.

Об этом шла речь во время депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и защиты прав потребителей, передаёт корреспондент НикВести.

Директор КП отметил, что в программе на 2020-23 года предусмотрено приобретения 50 автобусов за деньги Европейского банка реконструкции и развития, компенсация лизинговых платежей за уже купленные автобусы, а также обустройство территории предприятия (расширение автобусного депо).

— Прошу рассмотреть вопрос по принятию программы развития автобусного коммунального транспорта в Николаеве на 2020-2023 года. В этой программе предусмотрено несколько мероприятий, такие как приобретения 50 единиц автобусов по проекту ЕБРР, предусмотрена компенсация лизинговых платежей тем автобусам, которые уже были приобретены — 23 штуки, и третий — обустройство собственно территории для функционирования предприятия, - рассказал Алексей Ушаков.

Он добавил, что 155 миллионов гривен должно поступить от Европейского инвестиционного банка в рамках кредитной линии. Эту сумму необходимо будет выплатить в будущем, однако деньги будут отдаваться не за раз, а на протяжении 10-13 лет.

Депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков акцентировал, что 155 миллионов гривен должны быть зарезервированы в городском бюджете на эту программу, иначе данная инициатива — филькина грамота.

— Департамент финансов зарезервировал эту программу? Они видят эти деньги в бюджете на следующие годы?.. Меня смущает 155 миллионов гривен на следующий год. Где мы их возьмем на следующий год? Не мы, мы уже точно не будем брать эти деньги, но оставить долги нашим потомкам, я считаю, это неправильное решение . При рассмотрении каждой программы я задаю один вопрос — у нас программы на миллиарды, если не на десятки, а денег, которые реально могут быть (бюджета развития — прим.), намного меньше. Когда мы принимаем программы, которые не обеспечены ресурсами, всё это филькина грамота, - заявил Сергей Исаков.

Глава комиссии депутат Владимир Евтушенко поддержал представителя коммунального предприятия о отметил важность реализации подобного проекта.

В итоге депутаты-члены комиссии приняли решение заслушать отчёт «Николаевпастранса» на следующем заседании, а также провести совместное с бюджетной комиссией заседание, чтобы последняя вынесла решение. Если бюджетная комиссия одобрит программу, то она будет вынесена на сессию Николаевского горсовета для голосования депутатов.

Напомним, что депутат Николаевского горсовета, директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что предприятию не хватает 7 миллионов гривен для выплаты зарплат работникам.