Министерство обороны США планирует предоставить Украине 250 миллионов долларов военной помощи. Средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники.

Об этом сообщается на сайте Пентагона, передаёт РБК-Украина.

Деньги выделят в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины (USAI).

— Министерство обороны объявило сегодня о своих планах выделить 250 миллионов долларов США на 2020 финансовый год для дополнительного обучения, закупки оборудования и консультативных усилий, направленных на укрепление обороноспособности Украины для более эффективной защиты от российской агрессии, - говорится в сообщении.

Пентагон называет Украину «важнейшим партнером на переднем крае стратегической конкуренции с Россией».

Половина этих средств - 125 миллионов долларов - включают в себя оборудование для повышения обороноспособности Украины в морской сфере, а также для улучшения системы наблюдения за воздушным пространством.

Также в сумму входят контр-артиллерийские радары и тактическое оборудование. Часть указанных средств пойдет на усовершенствование киберзащиты и стратегических коммуникаций для противодействия российским кибератакам и фейкам.

— Эти инициативы дополняются усилением поддержки в сфере безопасности со стороны ключевых союзников и партнеров по НАТО. Соединенные Штаты продолжают призывать всех союзников и партнеров усилить поддержку сектора безопасности и обороны Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, что поступление первого транша Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы сотрудничества с Украиной будет поддерживать низкий уровень роста цен в Украине.