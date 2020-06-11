Международный валютный фонд опубликовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand by на $5 миллиардов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в размере $2,1 миллиарда, планируется четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября — следующего.

По итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще $1,5 миллиарда.

Ближайшими структурными «маяками» в меморандуме указаны: утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения и принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.

До конца сентября намечено расширить полномочия набсовета «Нафтогаза Украины» и ввести корпоративное управление.

Также, среди прочего, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.

Официальный перевод письма и меморандума опубликован на сайте Минфина.

Напомним, накануне Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 миллиардов долларов. Из них первые 2,1 миллиарда долларов должны поступить в этом месяце — в июне. Деньги пойдут на поддержку экономики и помощь людям.