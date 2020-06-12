По оперативным данным, в первой половине 2020 года недополучение в городской бюджет Одессы составляет 550 миллионов гривен.

Об этом на сессии горсовета сообщила заместитель Одесского городского головы и директор департамента финансов Светлана Бедрега, передает Центр журналистких расследований.

По ее словам, такая ситуация сложилась в городе из-за карантинных ограничений, когда многие наемные работники были отправлены в отпуск.

— Основной показатель, который не поступит в бюджет — это налог на доходы физических лиц, которой в общем объеме составляет 60% от всех поступлений. Бюджет недосчитался 415 миллионов гривен этого налога. На втором месте — единый налог и плата за землю, — сказала Светлана Бедрега.

Также она отметила, что 550 миллионов гривен — это оптимистический показатель, так как ранее в департаменте прогнозировали дефицит бюджета в 700 миллионов гривен.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучит по состоянию на 1 июня около 100 миллионов гривен, так как уменьшились поступления средств из-за пандемии COVID-19.

Также напомним, Директор департамента финансов Николаевской ОГА Вадим Ищенко заявил, что из-за пандемии COVID-19 к концу 2020 года бюджет области недополучит около 152 миллионов гривен.