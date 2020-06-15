Во фракции «слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 есть миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобильшости.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
Среди ТОП-10 самых богатых депутатов «Слуги Народа»:
— Олег Воронько - задекларировал 123 миллиона гривен;
— Александр Сова - 79 миллионов гривен;
— Андрей Герус - 38 миллионов гривен;
— Роман Мулик - 24 миллиона гривен;
— Остап Шипайло - 22 миллиона гривен;
— Руслан Горбенко - 22 миллиона гривен;
— Александр Трухин - 21 миллион гривен;
— Давид Арахамия - 21 миллион гривен;
— Гео Лерос - 20 миллионов гривен;
— Артем Культенко - 19 миллионов гривен.
Меньше средств среди депутатов монобильшости задекларировали Сергей Колебошин (75 тысяч гривен), Елизавета Богуцкая (66 тысяч гривен), Орест Саламаха (62 тысяч гривен), Юлия Овчинникова (55 тысяч гривен) И Анатолий Драбовский (16 тысяч гривен).
Вместе 247 народных депутатов «Слуги Народа» задекларировали 1,1 миллиарда гривен.
Напомним, в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Cогласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами и 19 из них — из фракции «Слуга народа». Среди них оказался нардеп по 130 мажоритарному округу в Николаевской области Артем Черноморов.
Во фракции «слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 есть миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобильшости.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
Среди ТОП-10 самых богатых депутатов «Слуги Народа»:
— Олег Воронько - задекларировал 123 миллиона гривен;
— Александр Сова - 79 миллионов гривен;
— Андрей Герус - 38 миллионов гривен;
— Роман Мулик - 24 миллиона гривен;
— Остап Шипайло - 22 миллиона гривен;
— Руслан Горбенко - 22 миллиона гривен;
— Александр Трухин - 21 миллион гривен;
— Давид Арахамия - 21 миллион гривен;
— Гео Лерос - 20 миллионов гривен;
— Артем Культенко - 19 миллионов гривен.
Меньше средств среди депутатов монобильшости задекларировали Сергей Колебошин (75 тысяч гривен), Елизавета Богуцкая (66 тысяч гривен), Орест Саламаха (62 тысяч гривен), Юлия Овчинникова (55 тысяч гривен) И Анатолий Драбовский (16 тысяч гривен).
Вместе 247 народных депутатов «Слуги Народа» задекларировали 1,1 миллиарда гривен.
Напомним, в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Cогласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами и 19 из них — из фракции «Слуга народа». Среди них оказался нардеп по 130 мажоритарному округу в Николаевской области Артем Черноморов.