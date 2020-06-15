Сегодня, 15 июня, был одобрен текст договора о передаче в концессию николаевского порта «Ольвия».

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Документ о передаче в концессию порта «Ольвия» готов к подписанию. Планируем это сделать в присутствии официальной делегации Государства Катар, чья компания QTerminals победила в конкурсе. «Ольвия» — концессионный проект, который предусматривает инвестирование 3,4 миллиарда гривен в развитие порта, положительно скажется как на инфраструктуре города Николаев, так и всей страны», — отметил министр.

Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

Также, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия». После чего, министр Владислав Криклий сообщил, что в связи с пандемией коронавируса катарская компания QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины ведут переговоры о концессии николаевского морского порта «Ольвия» в режиме онлайн-конференций.