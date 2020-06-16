Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин потребовал у начальника Управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Сергея Сикорского предоставить отчёт о том, какие ведутся переговоры о привлечении кредитных денег для ремонта дорог в области.
Об этом шла речь сегодня, 16 июня, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент НикВести.
Депутат поинтересовался у начальника управления, работают ли органы Николаевской ОГА в направлении получения кредитных средств от банков, так как это один из весомых источников финансирования ремонта дорог.
— Вы пытались раскрутить руководство Служба автодорог на деньги. Нам были обозначены 4 основных источника финансирования — это экономия, это перераспределение и так далее. И один из источников финансирования кредитные деньги, которые можно привлекать для строительства дорог. Работает ли облгосадминистрация и органы ОГА в этом направлении по поводу получения банковских денег на дорожное строительства. И в каком направлении, на какие участки конкретно дорог вы сейчас занимаетесь и работаете ли вы этом направлении? - заявил Вадим Олабин.
В свою очередь, начальник Управления инфраструктуры Николаевской ОГА отметил, что получение кредитных средств на ремонт дорог в этом году, уменьшит финансирование ремонта в следующем.
— Мы рассматриваем этот вопрос. Если мы берем какое-то кредитное заимствование, то финансовый ресурс, который будет потом рассчитываться, это будет субвенция на следующий год. Если мы будем какой-то один участок ремонтировать в этом году, и берем под него кредит, то уменьшаем финансовый ресурс на следующий год, - акцентировал Сергей Сикорский.
На что депутат ответил, что процесс получения кредита долгий, его нужно начинать заранее, так как в Николаевской области необходимо сейчас ремонтировать полотно. Он также потребовал отчёт о том, какие ведутся переговоры с представителями банков о получении кредитов.
— Но дорога будет в этом году, не через 5 лет мы будем на эту дорогу копить и потом построим, а уже сегодня сделаем и будем 5 лет отдавать. Нам дорога нужна... Тогда, если можно, на следующую комиссию принесите отчёт, перечень объектов, в каком направлении работаете, с какими планами, какие переговоры ведутся. Это очень долгий процесс и если его не начать вчера, то послезавтра дороги не будет и денег не будет. Если вы не в этом вопросе, то нужно уделить ему внимание, - подытожил Вадим Олабин.
Напомним, что депутаты Николаевского областного совета согласовали перераспределение 122,5 миллионов гривен остатков образовательной, медицинской и дорожной субвенций 2019 года из госбюджета, а также 40 миллионов гривен бюджета текущего года по Управлению капитального строительства.
Ранее, 27 февраля, депутаты Николаевского областного совета провели закрытое для журналистов заседание комиссии по вопросам транспорта и экологии, на котором обсудили вопрос перераспределения 350 миллионов гривен на ремонт областных дорог.
Также 5 марта в ходе сессии Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что чиновники Николаевской ОГА «спрятали» деньги от людей, распределив полмиллиарда гривен дорожной субвенции не учитывая мнение громады.
В свою очередь, депутат Александр Бондарь также возмутился, что чиновники облгосадминистрации распределили бюджетные средства на ремонт коммунальных дорог без участия депутатов.
Депутат Николаевского облсовета Василий Жосан назвал преступниками чиновников, которые разрабатывали план ремонта дорог в области.
В частности, депутат Вадим Олабин предложил принять обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот помог наладить сотрудничество между областным советом и Николаевской облгосадминистрацией.
Помимо этого, депутат облсовета Михаил Талпа заявил, что непрозрачное распределение субвенции в размере 556 миллионов гривен на ремонт дорог области искусственно создано руководством облгосадминистрации.
Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин потребовал у начальника Управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Сергея Сикорского предоставить отчёт о том, какие ведутся переговоры о привлечении кредитных денег для ремонта дорог в области.
Об этом шла речь сегодня, 16 июня, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент НикВести.
Депутат поинтересовался у начальника управления, работают ли органы Николаевской ОГА в направлении получения кредитных средств от банков, так как это один из весомых источников финансирования ремонта дорог.
— Вы пытались раскрутить руководство Служба автодорог на деньги. Нам были обозначены 4 основных источника финансирования — это экономия, это перераспределение и так далее. И один из источников финансирования кредитные деньги, которые можно привлекать для строительства дорог. Работает ли облгосадминистрация и органы ОГА в этом направлении по поводу получения банковских денег на дорожное строительства. И в каком направлении, на какие участки конкретно дорог вы сейчас занимаетесь и работаете ли вы этом направлении? - заявил Вадим Олабин.
В свою очередь, начальник Управления инфраструктуры Николаевской ОГА отметил, что получение кредитных средств на ремонт дорог в этом году, уменьшит финансирование ремонта в следующем.
— Мы рассматриваем этот вопрос. Если мы берем какое-то кредитное заимствование, то финансовый ресурс, который будет потом рассчитываться, это будет субвенция на следующий год. Если мы будем какой-то один участок ремонтировать в этом году, и берем под него кредит, то уменьшаем финансовый ресурс на следующий год, - акцентировал Сергей Сикорский.
На что депутат ответил, что процесс получения кредита долгий, его нужно начинать заранее, так как в Николаевской области необходимо сейчас ремонтировать полотно. Он также потребовал отчёт о том, какие ведутся переговоры с представителями банков о получении кредитов.
— Но дорога будет в этом году, не через 5 лет мы будем на эту дорогу копить и потом построим, а уже сегодня сделаем и будем 5 лет отдавать. Нам дорога нужна... Тогда, если можно, на следующую комиссию принесите отчёт, перечень объектов, в каком направлении работаете, с какими планами, какие переговоры ведутся. Это очень долгий процесс и если его не начать вчера, то послезавтра дороги не будет и денег не будет. Если вы не в этом вопросе, то нужно уделить ему внимание, - подытожил Вадим Олабин.
Напомним, что депутаты Николаевского областного совета согласовали перераспределение 122,5 миллионов гривен остатков образовательной, медицинской и дорожной субвенций 2019 года из госбюджета, а также 40 миллионов гривен бюджета текущего года по Управлению капитального строительства.
Ранее, 27 февраля, депутаты Николаевского областного совета провели закрытое для журналистов заседание комиссии по вопросам транспорта и экологии, на котором обсудили вопрос перераспределения 350 миллионов гривен на ремонт областных дорог.
Также 5 марта в ходе сессии Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что чиновники Николаевской ОГА «спрятали» деньги от людей, распределив полмиллиарда гривен дорожной субвенции не учитывая мнение громады.
В свою очередь, депутат Александр Бондарь также возмутился, что чиновники облгосадминистрации распределили бюджетные средства на ремонт коммунальных дорог без участия депутатов.
Депутат Николаевского облсовета Василий Жосан назвал преступниками чиновников, которые разрабатывали план ремонта дорог в области.
В частности, депутат Вадим Олабин предложил принять обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот помог наладить сотрудничество между областным советом и Николаевской облгосадминистрацией.
Помимо этого, депутат облсовета Михаил Талпа заявил, что непрозрачное распределение субвенции в размере 556 миллионов гривен на ремонт дорог области искусственно создано руководством облгосадминистрации.