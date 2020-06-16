Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин потребовал у начальника Управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Сергея Сикорского предоставить отчёт о том, какие ведутся переговоры о привлечении кредитных денег для ремонта дорог в области.

Об этом шла речь сегодня, 16 июня, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент НикВести.

Депутат поинтересовался у начальника управления, работают ли органы Николаевской ОГА в направлении получения кредитных средств от банков, так как это один из весомых источников финансирования ремонта дорог.

— Вы пытались раскрутить руководство Служба автодорог на деньги. Нам были обозначены 4 основных источника финансирования — это экономия, это перераспределение и так далее. И один из источников финансирования кредитные деньги, которые можно привлекать для строительства дорог. Работает ли облгосадминистрация и органы ОГА в этом направлении по поводу получения банковских денег на дорожное строительства. И в каком направлении, на какие участки конкретно дорог вы сейчас занимаетесь и работаете ли вы этом направлении? - заявил Вадим Олабин.

Депутат Вадим Олабин

В свою очередь, начальник Управления инфраструктуры Николаевской ОГА отметил, что получение кредитных средств на ремонт дорог в этом году, уменьшит финансирование ремонта в следующем.

— Мы рассматриваем этот вопрос. Если мы берем какое-то кредитное заимствование, то финансовый ресурс, который будет потом рассчитываться, это будет субвенция на следующий год. Если мы будем какой-то один участок ремонтировать в этом году, и берем под него кредит, то уменьшаем финансовый ресурс на следующий год, - акцентировал Сергей Сикорский.

На что депутат ответил, что процесс получения кредита долгий, его нужно начинать заранее, так как в Николаевской области необходимо сейчас ремонтировать полотно. Он также потребовал отчёт о том, какие ведутся переговоры с представителями банков о получении кредитов.

— Но дорога будет в этом году, не через 5 лет мы будем на эту дорогу копить и потом построим, а уже сегодня сделаем и будем 5 лет отдавать. Нам дорога нужна... Тогда, если можно, на следующую комиссию принесите отчёт, перечень объектов, в каком направлении работаете, с какими планами, какие переговоры ведутся. Это очень долгий процесс и если его не начать вчера, то послезавтра дороги не будет и денег не будет. Если вы не в этом вопросе, то нужно уделить ему внимание, - подытожил Вадим Олабин.

Напомним, что депутаты Николаевского областного совета согласовали перераспределение 122,5 миллионов гривен остатков образовательной, медицинской и дорожной субвенций 2019 года из госбюджета, а также 40 миллионов гривен бюджета текущего года по Управлению капитального строительства.