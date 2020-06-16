COVID-19 может изменить легкие заболевших до неузнаваемости. Уточняется, что болезнь наносит огромные повреждения, полностью разрушает легкие людей, которые больше месяца проводят в больнице.

Об этом сообщается в материале британского издания The Guardian, передают Буквы.

К таким заключениям медики пришли после исследований тел пациентов, умерших от коронавируса в Италии после 30-40 дней прохождения интенсивной терапии.

— В легких людей, которые проходили лечение более месяца перед тем, как умереть, обнаруживается что-то совсем другое, чем в при обычной пневмонии. Там множественные тромбозы. Там полное разрушение архитектуры легких. В некоторых случаях вы даже не поймете, что легкое, – рассказал один из исследователей.

В материале отмечается, что болезнь оставляет в легких жертв огромное количество очень больших расплавленных клеток, которые поражены вирусом.

При этом, по словам профессора медицины Оксфордского университета Джона Белла, являющегося членом правительственной команды Британии по разработке вакцины, понимание о том, получают ли переболевшие коронавирусом иммунитет, возможно будет понять только на протяжении второй волны эпидемии.

По мнению специалистов, второй волны в Великобритании вряд ли удастся избежать. А новый пик эпидемии позволил бы британским медикам протестировать иммунитет около 100 000 работников медицинской отрасли, которые ранее переболели коронавирусом. Если они будут заражены снова, это покажет, как работает человеческий иммунитет против коронавируса.

Напомним, что за прошедшие сутки, 15 июня, в Украине обнаружили 666 новых случаев заражения коронавируса. Также известно, что за вчера 275 человек выздоровели, а 11 — умерли.