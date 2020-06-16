За прошедшие сутки, 15 июня, в Украине обнаружили 666 новых случаев заражения коронавируса. Также известно, что за вчера 275 человек выздоровели, а 11 — умерли.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

С начала эпидемии в стране COVID-19 обнаружили в 32 тысячи 476 человек, из них 14 тысяч 528 пациентов выздоровели, а 912 — умерли от осложнений. Продолжают болеть 16 тысяч 656 человек.

Всего заболевания подтвердили у 2402 детей и 5600 медиков. В общем случаи подтверждено:

— Винницкая область - 1393 (851 выздоровел)

— Волынская область - 1398 (449 выздоровели)

— Днепропетровская область - 998 (721 выздоровел)

— Донецкая область - 292 (129 выздоровели)

— Житомирская область - 1045 (547 выздоровели)

— Закарпатская область - 1632 (684 выздоровели)

— Запорожская область - 527 (335 выздоровели)

— Ивано-Франковская область - 1728 (1013 выздоровели)

— Город Киев - 3904 (1164 выздоровели)

— Киевская область - 1995 (724 выздоровел)

— Кировоградская область - 582 (476 выздоровели)

— Луганская область - 52 (47 выздоровели)

— Львовская область - 2797 (618 выздоровели)

— Николаевская область - 321 (212 выздоровели)

— Одесская область - 1099 (423 выздоровели)

— Полтавская область - 278 (257 выздоровели)

— Ровенская область - 2341 (1280 выздоровели)

— Сумская область - 215 (163 выздоровели)

— Тернопольская область - 1427 (1020 выздоровели)

— Харьковская область - 1521 (715 выздоровели)

— Херсонская область - 180 (174 выздоровели)

— Хмельницкая область - 556 (416 выздоровели)

— Черкасская область - 543 (356 выздоровели)

— Черновицкая область - 3916 (1225 выздоровели)

— Черниговская область - 410 (81 выздоровели).

Напомним, за все время пандемии коронавируса в мире зарегистрировали 8 миллионов 112 тысяч случаев заражения. Большая часть инфицированных, 4 миллиона 201 тысяча, уже поборола болезни.