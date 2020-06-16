За все время пандемии коронавируса в мире зарегистрировали 8 миллионов 112 тысяч случаев заражения. Большая часть инфицированных, 4 миллиона 201 тысяча, уже поборола болезни.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Умерли от осложнений болезни 439 тысяч человек. За последние сутки в мире было подтверждено более 124 тысяч новых случаев. В этот же день умерли 3415 человек.

Лидером по темпам заражения сейчас стала Бразилии — 23,6 тысяч случаев за сутки. В США за это время обнаружили 20,7 тысяч больных COVID-19, в Индии — более 10 тысяч, в России — 8,2 тысячи, в Пакистане — 5,2 тысячи и около 5 тысяч в Чили.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.