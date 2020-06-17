Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода «Северный поток - 2». В то же время его немецкий коллега Хайко Маас раскритиковал очередные санкции из-за газопровода.

Об этом пишет «Польское радио».

Встреча двух глав МИД состоялась 16 июня в Варшаве. Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша с самого начала критиковала этот проект «как таковой, что не гарантирует Европе энергетической безопасности» и создает зависимость от российского «Газпрома» как единственного поставщика.

— Это составляет особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для таких наших соседей, как Украина. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации (источников, — прим.) поставки и невыполнения этого проекта, — сказал Яцек Чапутович.

Яцек Чапутович напомнил, что благодаря, в частности, строительству газопровода Baltic Pipe и развитии LNG-терминалов Польша хочет полностью избавиться от зависимости от поставок сырья из России, а таким образом усилить энергетическую безопасность региона.

В то же время, Маас выразил сопротивление относительно ужесточения американских санкций, введенных против «Северного потока-2».

— Наша позиция относительно этого проекта остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которых мы не воспринимаем, — сказал глава МИД Германии.

Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии предоставило российскому газопроводу Северный поток возможность отступления от применения основных положений газовой директивы Евросоюза.