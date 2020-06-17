Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода «Северный поток - 2». В то же время его немецкий коллега Хайко Маас раскритиковал очередные санкции из-за газопровода.
Об этом пишет «Польское радио».
Встреча двух глав МИД состоялась 16 июня в Варшаве. Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша с самого начала критиковала этот проект «как таковой, что не гарантирует Европе энергетической безопасности» и создает зависимость от российского «Газпрома» как единственного поставщика.
— Это составляет особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для таких наших соседей, как Украина. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации (источников, — прим.) поставки и невыполнения этого проекта, — сказал Яцек Чапутович.
Яцек Чапутович напомнил, что благодаря, в частности, строительству газопровода Baltic Pipe и развитии LNG-терминалов Польша хочет полностью избавиться от зависимости от поставок сырья из России, а таким образом усилить энергетическую безопасность региона.
В то же время, Маас выразил сопротивление относительно ужесточения американских санкций, введенных против «Северного потока-2».
— Наша позиция относительно этого проекта остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которых мы не воспринимаем, — сказал глава МИД Германии.
Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии предоставило российскому газопроводу Северный поток возможность отступления от применения основных положений газовой директивы Евросоюза.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода «Северный поток - 2». В то же время его немецкий коллега Хайко Маас раскритиковал очередные санкции из-за газопровода.
Об этом пишет «Польское радио».
Встреча двух глав МИД состоялась 16 июня в Варшаве. Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша с самого начала критиковала этот проект «как таковой, что не гарантирует Европе энергетической безопасности» и создает зависимость от российского «Газпрома» как единственного поставщика.
— Это составляет особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для таких наших соседей, как Украина. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации (источников, — прим.) поставки и невыполнения этого проекта, — сказал Яцек Чапутович.
Яцек Чапутович напомнил, что благодаря, в частности, строительству газопровода Baltic Pipe и развитии LNG-терминалов Польша хочет полностью избавиться от зависимости от поставок сырья из России, а таким образом усилить энергетическую безопасность региона.
В то же время, Маас выразил сопротивление относительно ужесточения американских санкций, введенных против «Северного потока-2».
— Наша позиция относительно этого проекта остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которых мы не воспринимаем, — сказал глава МИД Германии.
Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии предоставило российскому газопроводу Северный поток возможность отступления от применения основных положений газовой директивы Евросоюза.