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Федеральное сетевое агентство Германии предоставило российскому газопроводу Северный поток возможность отступления от применения основных положений газовой директивы Евросоюза.
Об этом пишет Лига.Новости.
Решение регулятора действительно в течение 20 лет и начинает свое действие ретроактивно с 12 декабря 2019 года.
Освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море.
Газовая директива предполагает, что все газопроводы, пролегающие через страны ЕС, должны соблюдать ряд требований, в частности деятельность по поставке и транспортировке газа должны осуществлять разные компании. Также 50% мощности трубопровода должны быть зарезервированы под альтернативных поставщиков.
Федеральное сетевое агентство Германии предоставило российскому газопроводу Северный поток возможность отступления от применения основных положений газовой директивы Евросоюза.
Об этом пишет Лига.Новости.
Решение регулятора действительно в течение 20 лет и начинает свое действие ретроактивно с 12 декабря 2019 года.
Освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море.
Газовая директива предполагает, что все газопроводы, пролегающие через страны ЕС, должны соблюдать ряд требований, в частности деятельность по поставке и транспортировке газа должны осуществлять разные компании. Также 50% мощности трубопровода должны быть зарезервированы под альтернативных поставщиков.