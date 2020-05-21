Федеральное сетевое агентство Германии предоставило российскому газопроводу Северный поток возможность отступления от применения основных положений газовой директивы Евросоюза.

Об этом пишет Лига.Новости.

Решение регулятора действительно в течение 20 лет и начинает свое действие ретроактивно с 12 декабря 2019 года.

Освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море.

Газовая директива предполагает, что все газопроводы, пролегающие через страны ЕС, должны соблюдать ряд требований, в частности деятельность по поставке и транспортировке газа должны осуществлять разные компании. Также 50% мощности трубопровода должны быть зарезервированы под альтернативных поставщиков.

Северный поток проходит между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Он был введен в эксплуатацию в ноябре 2011-го. Протяженность газопровода - 1224 км, мощность - 55 млрд куб. м в год.



