Поток прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике в 2020 году сократится на 40% по сравнению с показателем предыдущего года.

К такому выводу пришли аналитики в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) в связи с вредом пандемии коронавирусной инфекции, пишет «Слово и дело».

— Кризис COVID-19 вызовет резкое сокращение потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Прогнозируется, что сокращение глобальных потоков ПИИ будет до 40 процентов в 2020 году по сравнению с их объемом в 2019 году в размере 1,54 триллиона долларов США, - говорится в докладе.

Согласно прогнозам, это приведет к тому, что впервые с 2005 года прямые инвестиции составят ниже 1 триллиона долларов. Также, согласно прогнозам, в 2021 году ПИИ сократятся еще на 5-10 процентов и начнут восстановление в 2022 году.

Напомним, что правительство Австрии одобрило новый пакет стимулирующих мер, который увеличивает сумму экономических мер, связанных с коронавирусом, примерно до 50 миллиардов евро.