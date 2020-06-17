Правительство Австрии одобрило во вторник новый пакет стимулирующих мер, который увеличивает сумму экономических мер, связанных с коронавирусом, примерно до 50 миллиардов евро.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Новый пакет состоит из мер, предусматривающих единовременную выплату пособия по безработице в размере 450 евро в течение трех месяцев, сокращение самой низкой ставки подоходного налога до 20% с 25% и налоговые льготы для инвестиций компаний до 14%.

Новые меры идут в дополнение к 38 миллиардов евро помощи компаниям и рабочим, впервые объявленной в марте. Новый пакет составляет примерно 12 миллиардов евро.

— Мы возвращаемся к нормальной жизни быстрее, чем много других стран, но все равно необходимо оказывать помощь...и обеспечить стимулы для роста, чтобы экономика могла восстановиться как можно скорее, — сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Новый пакет включает в себя 5,2 миллиарда евро налоговых льгот и 6,3 миллиарда евро «инвестиционного пакета», включая инвестиционные налоговые льготы.

Австрия в середине марта ввела ограничения в связи с корона вирусом и начала ослаблять их месяцем позже – одной из первых в Европе. На сегодняшний день зарегистрирован 17 101 случай заболевания и 681 смерть.

Центральный банк Австрии прогнозирует, что валовой внутренний продукт страны сократится на 7,2% в этом году даже без второй волны коронавирус. Себастьян Курц ожидает, что соотношение долга к ВВП вырастет выше 90% с примерно 70% в прошлом году.

Напомним, во второй половине 2020 правительство рассчитывает на рост экономики Украины. Однако в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.