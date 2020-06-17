Премьер Денис Шмыгаль поручил министерству финансов провести аудит расходов средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает Экономочиеская правда.

— Что касается средств, выделенных на борьбу с коронавирусом (общая сумма, - почти 65 миллиардов гривен). Это абсолютно огромная сумма от украинских налогоплательщиков. Страна должна видеть, на что именно идут эти средства. У меня есть просьба и поручение министру финансов провести аудит расходов из фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Также он заявил, что ждет отчетов от тех министерств, которые уже использовали средства из COVID-фонда.

Напомним, Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.