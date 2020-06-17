На конец мая количество зарегистрированных безработных в Украине составило 511 тыс. 388 человек, и более чем 57% из них - это женщины.

Об этом сообщила руководитель проекта «Гендерное бюджетирование в Украине» Оксана Киселева, передаёт Интерфакс-Украина.

— На конец мая количество зарегистрированных безработных составило 511 тыс. 388 человек, что почти на 59% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. От зарегистрированных безработных женщины составляют более, чем 57%. И если посмотреть на распределение по профессиям, то как раз на первом месте стоят работники в сфере торговли, общественного питания и услуг - именно те сферы, где больше всего сконцентрированы женщины, - рассказала она в ходе онлайн-презентации исследования «Гендерное измерение пандемии COVID-19» во вторник.

По словам Киселевой, в этих сферах предлагается всего 2,9% от общего количества вакансий.

— А это означает, что не хватает рабочих мест для женщин, - пояснила Оксана Киселева.

В то же время, по ее словам, в сфере транспорта мужчины составляют 68,2% штатных работников, а также большинство руководителей частных предприятий в этой отрасли, и количество вакансий для этой группы составляет 18,3% от их общего количества.

Кроме того, Киселева подчеркнула, что карантин, введенный в связи с пандемией COVID-19, привел к росту уровня домашнего насилия в Украине.

Напомним, что премьер Денис Шмыгаль поручил министерству финансов провести аудит расходов средств из Фонда борьбы с коронавирусом.