Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования. Общая сумма — 600 миллионов долларов.

Об этом сообщает Агентство по вопросам оборонного сотрудничества США.

Украина сможет купить 16 катеров; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) - 16 установленных и 4 запасных; 16 акустических систем дальнего действия (LRAD) 5 км; 16 идентификационных систем (IFF); 40 пушек МК44 (32 установленных и 8 запасных); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запчасти и инструменты.

— Украина будет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и защиты других морских интересов, — утверждает Агентство.

Кроме того, в этот пакет также входят технические данные и публикации; обучение персонала и учебное оборудование; Государственные и подрядные службы США, инженерные, технические и логистические службы поддержки.

— Это будет поддерживать цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Управление военного сотрудничества посольства США в Украине получило оснащение более чем на $60 миллионов, включая противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам.