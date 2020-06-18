Цены на нефть снизились в четверг, так как резкий рост числа новых случаев коронавируса в Китае и США возродил опасения, что восстановление спроса на топливо может забуксовать, несмотря на повсеместное смягчение ограничений.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,27% до $40,60 за баррель к 09:50 по Киеву. Фьючерсы на WTI сбавили 0,63% до $37,7 за баррель.

— Рынок продолжает балансировать между оптимизмом по поводу перезапуска (экономик) и неизвестными вокруг экономической неопределенности из-за вторичной вспышки вируса, - рассказал Стивен Иннес, специалист по рыночной стратегии AxiTrader.

Опасения о спросе выросли после того, как рост числа случаев коронавируса вынудил Пекин отменить авиарейсы и закрыть школы, в то время как некоторые штаты США, включая Техас, Флориду и Калифорнию, также сообщили о резком увеличении числа зараженных.

Рост запасов нефти в США до рекордного максимума вторую неделю подряд также сказался на настроениях, несмотря на то, что правительственные данные указали на снижение запасов бензина и дистиллятов.

Напомним, что нефть начала дешеветь из-за признаков второго витка пандемии.