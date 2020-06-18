После запуска СПГ-терминала (портовое сооружение для сжижения и отправки сжиженного природного газа) на острове Крк в Хорватии с 1 января 2021 года украинские трейдеры получат возможность покупать природный газ в этой стране и транспортировать его в Украину через Венгрию.

Об этом сообщает глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, передаёт Лига.

— Отличная новость. Еще один СПГ-терминал начнет работать рядом с Украиной. Украинские трейдеры смогут начать закупки и поставки через Венгрию, - написал Сергей Макогон.

Пропускная способность СПГ-терминала на острове Крк составляет 2,6 миллиардов м3 в год. При этом мощности терминала уже на текущий момент полностью забронированы на ближайшие несколько лет.

По оценкам правительства Хорватии, доходы страны от СПГ в течении пяти лет превысят 100 миллионов евро.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что альтернатива российскому нефти и газу на рынке есть — «бери, не хочу».