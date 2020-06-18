Средства созданного для борьбы с коронавирусом фонда, кроме мер для предотвращения распространения болезни, пойдут и на другие направления. В частности, средства могут направить в Пенсионный фонд.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
По состоянию на 15 июня правительство приняло решение о выделении 36,1 миллиардов гривен из фонда, которые могут направить на:
По данным Минфина, по состоянию на 15 июня из фонда для борьбы с коронавирусом были потрачены 1,8 миллиардов гривен. В целом размер этого фонда составляет 64,7 миллиардов гривен.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 18 июня в Николаевской области обнаружили 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Средства созданного для борьбы с коронавирусом фонда, кроме мер для предотвращения распространения болезни, пойдут и на другие направления. В частности, средства могут направить в Пенсионный фонд.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
По состоянию на 15 июня правительство приняло решение о выделении 36,1 миллиардов гривен из фонда, которые могут направить на:
По данным Минфина, по состоянию на 15 июня из фонда для борьбы с коронавирусом были потрачены 1,8 миллиардов гривен. В целом размер этого фонда составляет 64,7 миллиардов гривен.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 18 июня в Николаевской области обнаружили 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.