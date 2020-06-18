По состоянию на 10 утра 18 июня в Николаевской области обнаружили 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 338 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 56.
Из всех 323 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев - 63 человек;
— Южноукраинск - 68 человек;
— Первомайск - 11 человек;
— Арбузинский район - 6 человек;
— Братский район - 3 человека;
— Витовский район - 1 человек;
— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
— Врадиевский район - 29 человек;
— Доманевский район - 64 человека;
— Казанковский район - 1 человек;
— Кривоозерский район - 9 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 38 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровел за сутки 2 человек, всего выздоровели - 219, умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.
Напомним, за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.
По состоянию на 10 утра 18 июня в Николаевской области обнаружили 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 338 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 56.
Из всех 323 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев - 63 человек;
— Южноукраинск - 68 человек;
— Первомайск - 11 человек;
— Арбузинский район - 6 человек;
— Братский район - 3 человека;
— Витовский район - 1 человек;
— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
— Врадиевский район - 29 человек;
— Доманевский район - 64 человека;
— Казанковский район - 1 человек;
— Кривоозерский район - 9 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 38 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровел за сутки 2 человек, всего выздоровели - 219, умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.
Напомним, за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.