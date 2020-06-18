По состоянию на 10 утра 18 июня в Николаевской области обнаружили 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 338 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 56.

Из всех 323 подтвержденных случаев по месту жительства:

— Николаев - 63 человек;

— Южноукраинск - 68 человек;

— Первомайск - 11 человек;

— Арбузинский район - 6 человек;

— Братский район - 3 человека;

— Витовский район - 1 человек;

— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

— Врадиевский район - 29 человек;

— Доманевский район - 64 человека;

— Казанковский район - 1 человек;

— Кривоозерский район - 9 человек;

— Николаевский район - 1 человек;

— Новоодесский район - 38 человек;

— Очаковский район - 1 человек;

— Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровел за сутки 2 человек, всего выздоровели - 219, умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.

Напомним, за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.