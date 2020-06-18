За сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Всего за время пандемии коронавирусную болезнь обнаружили в Украине у 34 063 человек, из них 966 человек умерли,15 447 выздоровели.

Это уже третий антирекорд за последние несколько дней. Накануне, то есть за сутки 16 июня, было два антирекорда – 758 новых случаев коронавируса и 31 смерть от осложнений болезни. За 12 июня было подтверждено 753 диагноза.

Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.