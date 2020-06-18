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Авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно.
Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии для «Интерфакс-Украина».
— На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно, — рассказали в SkyUp, уточнив, что информация может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.
Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена даты билета независимо от правил тарифа, возвращение средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.
В авиакомпании отмечают, что информируют пассажиров об отмененных рейсах путем смс и e-mail- сообщений.
Как сообщалось, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.
Авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно.
Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии для «Интерфакс-Украина».
— На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно, — рассказали в SkyUp, уточнив, что информация может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.
Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена даты билета независимо от правил тарифа, возвращение средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.
В авиакомпании отмечают, что информируют пассажиров об отмененных рейсах путем смс и e-mail- сообщений.
Как сообщалось, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.